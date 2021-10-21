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В мире

МАГАТЭ: Ядерная активность КНДР вызывает беспокойство

Write: 2021-10-22 14:25:19Update: 2021-10-22 14:30:30

МАГАТЭ: Ядерная активность КНДР вызывает беспокойство

Photo : YONHAP News

Северная Корея может работать во «всех возможных, областях которые есть в её распоряжении, и это вызывает беспокойство»,- заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая 21 октября на виртуальном семинаре, который был организован вашингтонским Центром имени Генри Стимсона. «Реакторы перезапущены, выделение плутония продолжается, обогащение урана, вероятно, тоже продолжается, другие ядерные объекты в стране начинают работать»,-  сказал Гросси, отказавшись давать оценку северокорейскому ядерному потенциалу. Он призвал наладить дипломатический процесс с КНДР, а также допустить в страну инспекторов агентства. Северная Корея выслала всех инспекторов МАГАТЭ в 2009 году, когда вышла из многостороннего соглашения о денуклеаризации. 
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