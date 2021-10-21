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Наука

Ракета-носитель «Нурихо» будет запущена ещё пять раз

Write: 2021-10-22 14:28:08Update: 2021-10-22 14:29:12

Ракета-носитель «Нурихо» будет запущена ещё пять раз

Photo : YONHAP News

РК планирует в мае следующего года провести очередной запуск первой ракеты-носителя отечественной разработки «Нурихо» (KSLV-II). Как сообщили 22 октября в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий и Корейском институте аэрокосмических исследований, основная цель запуска будет заключаться в том, чтобы вывести макет спутника весом в 1,3 тонны и спутник для проверки рабочих характеристик ракеты весом 200 кг на низкую орбиту высотой от 600 до 800 километров над Землёй. Запуск состоится ориентировочно 19 мая. Затем ракета будет запущена в декабре следующего года, в 2024, 2026 и 2027 годах. Начиная с третьего запуска, планируется с помощью ракеты выводить на орбиту миниатюрные спутники следующего поколения в рамках участия в глобальных проектах по исследованию космоса. 
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