Ракета-носитель «Нурихо» будет запущена ещё пять раз

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РК планирует в мае следующего года провести очередной запуск первой ракеты-носителя отечественной разработки «Нурихо» (KSLV-II). Как сообщили 22 октября в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий и Корейском институте аэрокосмических исследований, основная цель запуска будет заключаться в том, чтобы вывести макет спутника весом в 1,3 тонны и спутник для проверки рабочих характеристик ракеты весом 200 кг на низкую орбиту высотой от 600 до 800 километров над Землёй. Запуск состоится ориентировочно 19 мая. Затем ракета будет запущена в декабре следующего года, в 2024, 2026 и 2027 годах. Начиная с третьего запуска, планируется с помощью ракеты выводить на орбиту миниатюрные спутники следующего поколения в рамках участия в глобальных проектах по исследованию космоса.