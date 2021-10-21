СБ ООН не принял заявление по запуску северокорейской БРПЛ

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Чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоялось 20 октября после запуска северокорейской ракеты подводного базирования (БРПЛ), завершилось без принятия совместного заявления. Постоянные члены Совбеза Китай и Россия призвали заинтересованные страны к сдержанности, в то время как ряд стран-членов, включая США и Великобританию, осудили нарушение Пхеньяном резолюций ООН, запрещающих разработку и испытания баллистических ракет. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что запуск Северной Кореей БРПЛ представляет собой не только нарушение резолюций Совбеза ООН, но и угрозу безопасности во всём мире. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила, что между Северной Кореей и США был контакт, и призвала Северную Корею ответить на предложение о диалоге.