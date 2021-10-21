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22 октября показатели Корейской биржи немного понизились, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в отношении долгового кризиса китайской компании Evergrande Group. Курс корейской воны вырос по отношению к доллару. Главный биржевой индекс KOSPI понизился на 1,17 пункта, или 0,04%, закрывшись на отметке 3.006,16 пункта. Объём торгов был умеренным. Продано 684 млн акций на сумму около 7,5 млрд долларов. Инвесторы не проявляли активности с учётом того, что Evergrande Group должна выплатить до 23 октября долги по облигациям на сумму около 80 млн долларов. Акции Samsung Electronics подорожали на 0,28%, SK hynix – на 2,28%. Стоимость акций Hyundai Motor осталась без изменений. Курс национальной валюты составил 1.177 вон по отношению к доллару, что на 0,1 воны больше, по сравнению с закрытием предыдущей сессии.