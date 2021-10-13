Состоятся общественные слушания по плану возвращения к обычной жизни

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25 октября правительство РК намерено объявить проект плана действий по поэтапному возвращению к обычной повседневной жизни в карантинном и медицинском секторах. Он должен вступить в силу в ноябре. Во второй половине дня в Корейском пресс-центре в центре Сеула пройдут открытые общественные слушания по проекту. Ранее правительство сформировало специальный комитет в составе представителей правительства и независимых экспертов по подготовке проекта данного плана. В его состав входят четыре подкомитета, каждый из которых готовит свой раздел плана - медицинское реагирование, экономика, культура и безопасность. В ходе публичных слушаний правительство планирует объявить проект изменений в области здравоохранения, заслушав мнения экспертов и представителей общественности. Окончательный вариант плана будет обнародован 29 октября после его утверждения правительством. Ранее комитет предлагал отменить с ноября ограничения на часы работы предприятий общественного питания, а доступ в учреждения повышенного риска осуществлять по «пропускам вакцинации».