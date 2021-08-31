Президент РК обещает вывести страну из кризиса до окончания своих полномочий

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Президент РК Мун Чжэ Ин пообещал приложить все усилия для того, чтобы страна вышла из эпохи кризисов до окончания его полномочий на посту главы государства и сделала рывок вперёд. Обращаясь 25 октября с бюджетным посланием к Национальному собранию, глава государства обещал также предпринять шаги к постепенному возвращению страны к обычной жизни, какой она была до пандемии COVID-19. Тем не менее, некоторые антивирусные ограничения, включая масочный режим, останутся в силе с целью замедления распространения вируса. Назвав возвращение к обычной повседневной жизни преодолением «порога надежды», президент пообещал оказать поддержку мелким предпринимателям и другим уязвимым слоям населения, пострадавшим от пандемии. Он напомнил, что государственный бюджет на 2022 год является рекордно высоким – 604 трлн 400 млрд вон (519 млрд долларов). Это на 8,3% превышает бюджет текущего года. В будущем году планируется сохранить высокие бюджетные расходы для закрепления экономического восстановления и сокращения социального разрыва, вызванного пандемией коронавируса,- отметил Мун Чжэ Ин. По его словам, налоговые поступления в этом году превысят сумму, которая была использована для составления бюджета на следующий год. Правительство будет использовать часть профицита налоговых поступлений для погашения государственного долга. Коснувшись межкорейских отношений, президент пообещал продолжать политику «диалога и дипломатии» для достижения мира на Корейском полуострове.