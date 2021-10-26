РК на четвёртом месте в ОЭСР по относительной бедности

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По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованным 25 октября, относительный уровень бедности в РК в 2018-2019 годах составил 16,7%. Показатель определяет долю населения страны, чей доход составляет менее половины среднего дохода населения. По уровню относительной бедности РК заняла четвёртое место среди 37 стран-членов ОЭСР. В текущем году 50% среднего дохода составили 914 тыс. вон (780 долларов) в месяц для домохозяйства из одного человека и 2 млн 430 тыс. вон (2.100 долларов) в месяц для домохозяйства из четырёх человек. Каждый шестой житель РК заработал меньше этого уровня. Южнокорейский показатель намного выше, чем в среднем по ОЭСР, где он составляет 11,1%. Самый высокий уровень относительной бедности в Коста-Рике – 20,5%, далее следуют США – 17,8% и Израиль – 16,9%.