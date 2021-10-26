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С ноября РК начнёт постепенно отказываться от карантинных ограничений в связи с ростом количества вакцинированных жителей страны. Трёхэтапную «дорожную карту» возвращения к обычной повседневной жизни обнародовал 25 октября специальный комитет в составе представителей правительства и независимых экспертов. В соответствии с планом, на первом этапе с 1 ноября будет ослаблено большинство ограничений, таких как лимиты на время работы предприятий общественного питания и развлекательных заведений. По заявлению властей, кафе и рестораны смогут работать без ограничения времени. Ночные клубы, караоке, бары и тренажёрные залы на начальном этапе смогут работать до полуночи. Для их посещения необходимо будет предъявить «паспорт вакцинации», который будет выдаваться полностью вакцинированным или с отрицательным результатом теста на вирус. От получения «паспорта вакцинации» освобождаются те, кто не подлежит вакцинации по медицинским показаниям, и люди младше 18 лет. На втором этапе, предположительно, с середины декабря, будут разрешены концерты и другие культурные мероприятия. Одновременно будут отменены ограничения на работу развлекательных заведений. С ноября спортивные соревнования могут проводиться в присутствии зрителей, при заполняемости трибун на 30% на открытых площадках и на 20% в закрытых помещениях. На втором этапе верхний предел увеличится до 75%. С началом третьего этапа в конце января ожидается отмена ограничений на число участников личных встреч. Однако масочный режим будет сохранён на всех этапах. Окончательный вариант плана будет обнародован 29 октября после его утверждения правительством.