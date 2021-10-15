Рост южнокорейской экономики в третьем квартале 0,3%

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По предварительной оценке, рост южнокорейской экономики в третьем квартале текущего года составил 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что на 0,5% меньше показателя предыдущего квартала. По сравнению с тем же периодом прошлого года, экономика выросла на 4%. Об этом сообщили 26 октября в Банке Кореи, выразив опасение, что экономический рост по итогам года не сможет достичь прогнозируемых 4%. Показатель третьего квартала оказался существенно меньше показателя второго квартала, который составил 0,8%. В августе Банк Кореи сохранил свой прогноз экономического роста на текущий год на уровне 4% при условии, что прогнозируемый рост может быть достигнут, если экономика будет расти в третьем и четвёртом кварталах более чем на 0,6% по сравнению с предыдущими кварталами. Частное потребление в третьем квартале сократилось на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, когда оно увеличилось на 3,6%. Сокращение вызвано карантинными ограничениями в условиях пандемии коронавируса. Инвестиции в производственные мощности уменьшились за тот же период на 2,3%, в то время как в предыдущем квартале они увеличились на 1,1%. Инвестиции в строительство сократились на 3%. Экспорт вырос на 1,5%, благодаря активным зарубежным продажам угля, нефти и продукции машиностроения, а импорт сократился на 0,6%. Между тем, Банк Кореи намерен сохранить прогноз роста отечественной экономики на этот год в размере 4%. Как сообщил представитель банка, он может быть достигнут, если экономика вырастет в четвёртом квартале на 1% по сравнению с третьим кварталом. Сбои в поставках, повышенная неопределённость в отношении китайской экономики и рост цен на энергоносители могут оставаться факторами риска. Но расширение вакцинации, смягчение антивирусных мер и второй дополнительный бюджет будут служить положительными факторами, которые поддержат экономическое восстановление.