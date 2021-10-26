Налог на топливо в РК временно снижен на 20%

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Правительство РК и правящая Демократическая партия Тобуро договорились временно снизить налог на топливо на 20%. Об этом сообщил журналистам депутат Национального собрания, председатель комитета по планированию политики правящей партии Пак Ван Чжу после состоявшейся 26 октября встречи с вице-премьером, министром планирования и финансов Хон Нам Ги. Снижение налога будет действовать с 12 ноября по 30 апреля следующего года. Первоначально правительство планировало снизить налог на 15%, но приняло предложение правящей партии о 20-процентном снижении,- отметил Пак Ван Чжу. В соответствии с планом, стоимость бензина уменьшится на 164 воны (0,14 доллара), а дизельного топлива – на 116 вон (0,10 доллара) за литр. На тот же период вводится нулевой налог на сжиженный природный газ. В настоящее время он составляет 2%. В ходе встречи Хон Нам Ги отметил, что цены на бензин недавно достигли самого высокого уровня за семь лет. Он добавил, что правительство стремится заморозить тарифы на коммунальные услуги и обеспечить стабильные поставки продуктов сельского хозяйства и рыболовства.