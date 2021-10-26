25 октября в РК 1.266 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 25 октября в стране зарегистрированы 1.266 новых случаев COVID-19. Показатель менее 1.500 заболевших за сутки сохраняется третий день подряд, а менее двух тысяч – 18-й день подряд. Тем не менее, он не сокращается до менее чем тысячи человек с 7 июля. Общее число заражённых с начала пандемии – 354.355 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 15 человек. Общее число умерших – 2.788 человек. Коэффициент смертности 0,79%. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 25 октября на его долю пришлись 75% новых случаев инфекции. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 78,8% населения страны, 70,3% населения вакцинированы полностью.