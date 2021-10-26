РК и Филиппины заключили соглашение о свободной торговле

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РК заключила соглашение о свободной торговле с Филиппинами, что, как ожидается, укрепит связи с этой страной. Как сообщили 26 октября в министерстве промышленности торговли и энергетики, представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу и его филиппинский коллега Рамон Лопес поставили подписи под документом в ходе состоявшейся в тот же день виртуальной встречи. Стороны начали работу над документом в июне 2019 года и провели пять раундов переговоров до его подписания. Это пятая двусторонняя торговая сделка РК со странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) после Сингапура, Вьетнама, Малайзии и Камбоджи. В соответствии с соглашением, Филиппины снимут тарифы на 96,5%, а РК - на 94,8% импортных товаров. Манила, в частности, согласилась снять барьеры для южнокорейских автомобилей и автозапчастей, что, как ожидается, поможет РК обеспечить конкурентоспособность на филиппинском рынке.