Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

Хон Нам Ги: Южнокорейская экономика претерпела корректировку

Write: 2021-10-26 11:41:03Update: 2021-10-26 11:43:37

Хон Нам Ги: Южнокорейская экономика претерпела корректировку

Photo : YONHAP News

После продолжавшегося в течение года динамичного и непрерывного восстановления отечественной экономики в третьем квартале она претерпела корректировку. Об этом написал в своём аккаунте в Facebook вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги после того, как Банк Кореи обнародовал показатели экономического роста в третьем квартале. Он добавил, что корректировке способствовали жёсткие карантинные меры и рост цен на товары первой необходимости. Хон Нам Ги выразил сожаление по поводу того, что вспышка коронавируса отрицательно сказалась на сфере услуг, ограничив рост частного потребления и валового внутреннего продукта. Он добавил, что трудности усугубились рядом глобальных рисков, таких как дефицит сырья, инфляция, замедление экономического роста в США и Китае. Несмотря ни на что, правительство делает всё возможное, чтобы способствовать постепенному восстановлению обычной повседневной жизни, чтобы южнокорейская экономика вернулась в нормальное состояние и могла двигаться вперёд,- написал Хон Нам Ги. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >