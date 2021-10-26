Хон Нам Ги: Южнокорейская экономика претерпела корректировку

Photo : YONHAP News

После продолжавшегося в течение года динамичного и непрерывного восстановления отечественной экономики в третьем квартале она претерпела корректировку. Об этом написал в своём аккаунте в Facebook вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги после того, как Банк Кореи обнародовал показатели экономического роста в третьем квартале. Он добавил, что корректировке способствовали жёсткие карантинные меры и рост цен на товары первой необходимости. Хон Нам Ги выразил сожаление по поводу того, что вспышка коронавируса отрицательно сказалась на сфере услуг, ограничив рост частного потребления и валового внутреннего продукта. Он добавил, что трудности усугубились рядом глобальных рисков, таких как дефицит сырья, инфляция, замедление экономического роста в США и Китае. Несмотря ни на что, правительство делает всё возможное, чтобы способствовать постепенному восстановлению обычной повседневной жизни, чтобы южнокорейская экономика вернулась в нормальное состояние и могла двигаться вперёд,- написал Хон Нам Ги.