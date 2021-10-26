Президент РК встретился с кандидатом в президенты от правящей партии

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26 октября президент РК Мун Чжэ Ин встретился с кандидатом в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёном. Встреча, которая продолжалась 50 минут, состоялась через 16 дней после того, как 10 октября правящая партия определила своего кандидата на пост главы государства и на следующий день после его ухода в отставку с поста губернатора провинции Кёнгидо. Поздравив Ли Чжэ Мёна с выдвижением кандидатом в президенты от правящей партии, глава государства призвал его разработать актуальную политическую программу и вести честную предвыборную кампанию. Ли Чжэ Мён сказал, что он является членом «команды» действующего президента, тем самым призвав сторонников Мун Чжэ Ина голосовать за него на будущих выборах. Ожидается, что встреча с главой государства поможет кандидату от правящей партии укрепить свои позиции.