РК и США создадут дополнительный канал диалога в области полупроводников

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РК и США договорились создать новый канал диалога на уровне директоров департаментов для регулярных обсуждений проблемы поставок полупроводников. Как сообщили 26 октября в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, договорённость достигнута в ходе переговоров директора департамента по вопросам производства материалов и компонентов Чхве У Сока и заместителя помощника министра торговли США по вопросам производства Моникой Горман. Стороны решили расширить текущий канал диалога по вопросам промышленного сотрудничества на уровне директоров департаментов, чтобы обсудить более широкий круг вопросов, включая полупроводники,- говорится в сообщении. Чхве У Сок выразил обеспокоенность южнокорейских производителей по поводу просьбы министерства торговли США к мировым производителям полупроводников до 8 ноября предоставить информацию о запасах, спросе и других деталях, чтобы «повысить доверие и прозрачность в цепочке поставок». У производителей имеются обоснованные опасения по поводу утечки основных коммерческих секретов,- отметил Чхве У Сок. Стороны договорились продолжать консультации,- сообщили в министерстве.