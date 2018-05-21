Скончался бывший президент РК Ро Дэ У

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Бывший президент РК Ро Дэ У скончался 26 октября в возрасте 88 лет. Как сообщили его помощники, в последнее время он находился в больнице, куда был помещён из-за ухудшения состояния здоровья. Ро Дэ У руководил страной с 1988 по 1993 год, став первым президентом, избранным на демократических выборах. Его правление ознаменовалось проведением в Сеуле летних Олимпийских игр 1988 года, а также установлением дипломатических отношений РК с бывшим СССР в 1990 году и Китаем в 1992 году. В 1993 году по окончании пребывания на посту президента он был арестован по обвинению в коррупции, а позднее ему предъявили обвинение в государственной измене за участие в подавлении Демократического движения в Кванчжу в 1980 году. В августе 1996 года Ро Дэ У был осуждён на 22 года тюрьмы, позднее наказание смягчили до 17 лет. Он был амнистирован президентом Ким Дэ Чжуном в конце 1997 года.