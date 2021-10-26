Оператор мобильной связи KT не оказывал услуги около часа

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KT, один из крупнейших операторов мобильной связи в РК, извинился перед клиентами за неудобства, вызванные перебоями в предоставлении услуг. Пользователи KT по всей стране, начиная с 11 часов утра 25 октября, столкнулись с трудностями при использовании ряда услуг, включая интернет, телефонную сеть и платёжные сервисы. В течение часа нормальную работу сервисов удалось восстановить, хотя в некоторых регионах страны для этого понадобилось больше времени. Первоначально компания заявила, что сбой вызван крупномасштабной распределённой атакой типа «отказ в обслуживании» (DDoS) с использованием вредоносного кода. Под DDoS-атакой понимается ситуация, когда множество заражённых компьютеров пытаются связаться с другим компьютером, что приводит к превышению пропускной способности соединения и лишением доступа к серверу. Позднее оператор сообщил, что причиной сбоя в сети стала «ошибка маршрутизации». Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий РК выпустило предупреждение третьего уровня. Внезапное отключение проводного и беспроводного доступа в интернет привело к сбою в работе государственных учреждений, частных компаний, больниц, аптек, предприятий торговли и общественного питания, пользующихся услугами компании KT. Были приостановлены транзакции по банковским картам. Произошли сбои в работе учебных заведений, где пришлось приостановить занятия в формате видеоконференции. Многие жители страны жаловались на то, что они не смогли зарегистрировать QR-коды для входа в рестораны и магазины. Представители компании KT, министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, Корейского агентства безопасности в интернете проводят совместное расследование причин сбоя. 41% процент южнокорейцев пользуются услугами интернета, предоставляемыми компанией KT.