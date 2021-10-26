Семья Ро Дэ У: Бывший президент просил прощения за ошибки

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Бывший президент РК Ро Дэ У незадолго до смерти попросил прощения за свои ошибки. Об этом сообщила его семья, раскрыв завещание Ро Дэ У. Это произошло через несколько часов после того, как появилась информация о кончине бывшего президента. Ро Дэ У написал, что на протяжении всей своей жизни он старался делать всё для людей, но допустил ошибки, за которые просит «глубокого прощения». Бывший президент отметил также, что он «со смирением принял свою судьбу» и всегда считал большой честью то, что смог служить стране и народу. Он также всегда желал добиться мирного воссоединения двух Корей. Бывший генерал армии занимал пост президента с 1988 по 1993 год, став первым президентом, избранным на демократических выборах. В 1993 году по окончании пребывания на посту президента он был обвинён в коррупции и государственной измене за участие в подавлении Демократического движения в Кванчжу в 1980 году, а также за то, что он помог своему предшественнику на посту президента Чон Ду Хвану захватить власть в результате военного переворота 1979 года. Ро Дэ У был амнистирован президентом Ким Дэ Чжуном в конце 1997 года. Он скончался 26 октября после продолжительной болезни в возрасте 88 лет.