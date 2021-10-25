26 октября в РК вновь около двух тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 26 октября в стране зарегистрированы 1.952 новых случая COVID-19. Это существенный рост по сравнению с показателями предыдущих дней: 24 октября было 1190, а 25 октября – 1266 заболевших. Показатель менее 2 тыс. заболевших за сутки сохраняется 19-й день подряд. Тем не менее, он не сокращается до менее чем тысячи человек с 7 июля. Общее число заражённых с начала пандемии – 356.305 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 9 человек. Общее число умерших – 2.797 человек. Коэффициент смертности 0,79%. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 26 октября его долю пришлись 81,6% новых случаев инфекции. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 78,9% населения страны, 70,8% населения вакцинированы полностью.