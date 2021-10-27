В РК продолжается сокращение рождаемости

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В РК на протяжение 69 месяцев продолжается сокращение рождаемости. По данным Национального статистического управления, в августе зарегистрирован 22.291 новорождённый, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый низкий показатель сначала ведения соответствующей статистики в 1981 году. За первые два квартала отмечается рост числа рожениц в возрасте старше 35 лет, а также рост рождаемости в крупных городах страны. Между тем, уровень смертности в августе превысил 25 тыс. человек. Он вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В итоге показатель естественной убыли населения составил 3.530 человек. Естественная убыль фиксируется на протяжении 22 месяцев, с ноября 2019 года. Количество зарегистрированных браков в августе составило 14.720, что на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, было зарегистрировано 8.376 разводов. Показатель сократился на 0,9%.