В РК улучшились потребительские настроения

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По данным Банка Кореи, опубликованным 27 октября, сводный индекс потребительских настроений составил в октябре 106,8 пункта, что на 3 пункта выше, чем в сентябре. Показатель ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. В июле показатель составлял 103,2, а в августе - 102,5 пункта. В сентябре отметка выросла, составив 103,8 пункта. По мнению экспертов Банка Кореи, нынешнее восстановление потребительских настроений произошло благодаря благоприятным экономическим прогнозам на фоне повышения темпов вакцинации населения. Индекс оценки населением текущих экономических условий составил 80 пунктов, что на 2 пункта выше сентябрьского показателя. Индекс опережающих индикаторов также вырос на 2 пункта, составил 96 пунктов.