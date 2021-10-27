Власти РК призвали граждан соблюдать карантинные меры

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Число больных коронавирусом вновь демонстрирует тенденцию к росту. В этой связи министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль призвал граждан соблюдать меры профилактики. Выступая 27 октября на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, он напомнил, что в течение последних трёх недель число больных снижалось, однако на этой неделе вновь отмечен рост. За сутки 26 октября в стране зарегистрированы 1.952 новых случая инфекции. Это говорит о том, что сейчас не время расслабляться, необходимо соблюдать карантинные меры в целях безопасного перехода к обычной повседневной жизни. Квон Док Чхоль выразил беспокойство в связи с предстоящим празднованием Хэллоуина. С наступлением зимы увеличивается активность населения внутри помещений, что, в свою очередь, является одним из факторов риска. Поэтому Квон Док Чхоль отметил необходимость вакцинации, в том числе повторной. Он поручил министерствам и местным органам власти тщательно изучить вопрос лечения на дому, чтобы медучреждения могли сосредоточиться на пациентах с тяжёлыми случаями заболевания.