FATF сохранила за КНДР статус страны с высоким уровнем риска

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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оставила без изменений статус КНДР в качестве страны с высоким уровнем риска, призывающий местные власти к действиям. Таким образом, сохранён высший уровень финансовых санкций в отношении Пхеньяна. Решение было принято в ходе недавнего пленарного заседания в Париже. Об этом сообщили 26 октября в финансовом комитете РК. КНДР находится в списке 11-й год подряд. Организация в ходе каждого пленарного заседания проводит оценку соответствия национальных режимов стандартам противодействия отмыванию денег. По его итогам определяется список юрисдикций с высоким уровнем риска, требующих призыва к действиям, и юрисдикций под усиленным мониторингом. Страны из первого списка, в числе которых КНДР и Иран, фактически подпадают под запрет на проведение финансовых операций с членами FATF. Второй список включает страны со стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию денег. В нём 23 страны, включая Иорданию, Мали и Турцию.