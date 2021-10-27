В РК пройдут государственные похороны бывшего президента Ро Дэ У

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Правительство РК приняло решение провести государственные похороны бывшего президента страны Ро Дэ У, скончавшегося 26 октября после продолжительной болезни в возрасте 88 лет. Похороны состоятся 30 октября,- сообщил премьер-министр Ким Бу Гём, выступая 27 октября на заседании правительства. «Вместе с членами кабинета я выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента», - сказал Ким Бу Гём. Он добавил, что статья 2 Закона о главах государства предусматривает государственные похороны президентов страны, как умерших на посту, так и находящихся в отставке. В законе не уточняется, возможны ли государственные похороны в случае совершения тяжкого преступления, например военного переворота. Между тем, администрация президента пока не приняла решения об уровне соболезнований, а также о том, направлять ли их от имени действующего президента Мун Чжэ Ина. В заявлении министерства внутренних дел и безопасности говорится, что Ро Дэ У помог бывшему президенту Чон Ду Хвану захватить власть в результате военного переворота в 1979 году, а год спустя участвовал в подавлении демократического движения в Кванчжу, в результате чего погибли более 200 человек и 1.800 человек получили ранения. Будучи президентом, он внёс вклад в развитие страны. Решение о месте захоронения будет принято совместно с семьёй покойного.