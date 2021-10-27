Последовательность шагов РК и США в северокорейской политике может различаться

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РК и США согласны с необходимостью дипломатического взаимодействия с Пхеньяном, но последовательность их шагов по возвращению Северной Кореи за стол диалога может различаться. Об этом заявил 26 октября на брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его выступление прозвучало на фоне стремления Сеула объявить об окончании Корейской войны, которое может стать «катализатором» возобновления диалога с Пхеньяном. «Мы принципиально придерживаемся ключевой стратегической инициативы в северокорейской политике и убеждены в том, что только с помощью дипломатии РК и США действительно смогут эффективно добиться прогресса», - сказал Джейк Салливан. Он добавил, что недавняя встреча ядерных посланников двух стран Сона Кима и Но Гю Дока были «очень продуктивными и конструктивными», но отказался от публичных комментариев, когда его спросили, поддержали ли США объявление об окончании войны. Хотя Сеул настаивает, что это может помочь вернуть Северную Корею за стол переговоров, предложив некоторые гарантии безопасности, некоторые эксперты считают, что может быть подорвана правовая основа для размещения войск США на Юге Корейского полуострова. Северная Корея игнорировала предложения США с тех пор, как в январе к власти пришла администрация президента Джо Байдена, обвиняя Вашингтон в том, что он тем самым маскирует свои враждебные намерения по отношению к Пхеньяну.