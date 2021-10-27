28 октября состоится Форум мира в ДМЗ

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28 октября в уезде Янгу-гун провинции Канвондо состоится форум по вопросам мирного использования Демилитаризованной зоны. Его проводит министерство по делам воссоединения РК. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли обратится к участникам по видеосвязи. Демилитаризованная зона длиной около 250 километров и шириной 4 км является одной из наиболее охраняемых границ в мире. Юг и Север до сих пор находятся в состоянии конфликта, поскольку Корейская война 1950-53 годов закончилась перемирием, а не мирным договором. В министерстве отметили, что в ходе форума представители правительства, местных муниципалитетов, гражданских организаций, академических кругов и мирового сообщества обсудят актуальные вопросы межкорейского сотрудничества в приграничной зоне. Форум будет транслироваться в прямом эфире на канале министерства в YouTube.