Ро Дэ У – президент, который совершил военный переворот

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Ро Дэ У стал первым президентом страны, избранным прямым голосованием в декабре 1987 года. Он занимал пост главы государства с 1988 по 1993 год. Последние годы жизни он тяжело болел, находясь вне поля зрения общественности. Бывший генерал армии приобрёл известность после того, как помог Чо Ду Хвану захватить власть в результате военного переворота 1979 года. Ро Дэ У, который в то время был командиром дивизии 9-й армии, был однокурсником Чон Ду Хвана в Корейской военной академии. В правительстве Чон Ду Хвана он был министром спорта, министром внутренних дел, депутатом Национального собрания и главой тогдашней правящей партии Демократической справедливости. В 1987 году он провозгласил Декларацию от 29 июня, в которой призвал к прямым выборам президента, которые выиграл. Стремясь избавиться от своего военного имиджа, Ро Дэ У начал руководить страной под лозунгом «эры простых людей». Он стремился преодолеть проблемы, стоящие перед нацией, путём постепенных реформ. В период его пребывания на посту президента РК установила дипломатические отношения с социалистическими государствами, в том числе, с Советским Союзом в 1990 году и Китаем в 1992 году. В сентябре 1991 года две Кореи были одновременно приняты в ООН. Ро Дэ У участвовал в подготовке летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, выступал на их открытии. Межкорейские отношения улучшились после первых межкорейских переговоров на высоком уровне в сентябре 1989 года и подписания в декабре 1991 года Соглашения о примирении и ненападении, сотрудничестве и обменах между Югом и Севером. В ноябре 1991 года Ро Дэ У провозгласил декларацию о денуклеаризации РК, согласно которому все испытания, производство и другие процессы, связанные с ядерным оружием, были запрещены. В 1996 году Ро Дэ У был осуждён за коррупцию и государственную измену, которая выразилась в участии в военном перевороте 1979 года и жестоком подавлении Демократического движения в Кванчжу 1980 года. Ро Дэ У был приговорён к 17 годам тюремного заключения. Он был амнистирован в 1997 году при правительстве тогдашнего президента Ким Ён Сама.