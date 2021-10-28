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Политика

РК и Россия будут сотрудничать для возобновления мирного процесса на Корейском полуострове

Write: 2021-10-28 10:02:49Update: 2021-10-28 16:02:58

РК и Россия будут сотрудничать для возобновления мирного процесса на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

РК и Россия считают ядерную проблему Северной Кореи исключительно важной и будут сотрудничать на всех уровнях для скорейшего возобновления мирного процесса на Корейском полуострове. Об этом заявил министр иностранных дел РК Чон Ый Ён, выступая 27 октября в Москве на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. «Разделяя понимание того, что стабильное управление ситуацией на Корейском полуострове представляет исключительную важность, мы обменялись мнениями о различных способах сотрудничества для скорейшего возобновления диалога с Северной Кореей», - добавил Чон Ый Ён. Он выразил признательность российской стороне за неизменную поддержку усилий по нормализации межкорейских отношений и призвал её продолжать играть конструктивную роль в мирных усилиях на Корейском полуострове. В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул важность дипломатического решения всех проблем, касающихся Корейского полуострова. Он призвал все заинтересованные стороны предпринять усилия для возобновления переговоров с Пхеньяном. «Мы должны понимать, что поиск долгосрочного комплексного решения должен охватывать весь спектр проблем Корейского полуострова, и мы должны гарантировать, что никакие факторы не смогут повысить напряжённость», - добавил Сергей Лавров.
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