РК и Россия будут сотрудничать для возобновления мирного процесса на Корейском полуострове

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РК и Россия считают ядерную проблему Северной Кореи исключительно важной и будут сотрудничать на всех уровнях для скорейшего возобновления мирного процесса на Корейском полуострове. Об этом заявил министр иностранных дел РК Чон Ый Ён, выступая 27 октября в Москве на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. «Разделяя понимание того, что стабильное управление ситуацией на Корейском полуострове представляет исключительную важность, мы обменялись мнениями о различных способах сотрудничества для скорейшего возобновления диалога с Северной Кореей», - добавил Чон Ый Ён. Он выразил признательность российской стороне за неизменную поддержку усилий по нормализации межкорейских отношений и призвал её продолжать играть конструктивную роль в мирных усилиях на Корейском полуострове. В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул важность дипломатического решения всех проблем, касающихся Корейского полуострова. Он призвал все заинтересованные стороны предпринять усилия для возобновления переговоров с Пхеньяном. «Мы должны понимать, что поиск долгосрочного комплексного решения должен охватывать весь спектр проблем Корейского полуострова, и мы должны гарантировать, что никакие факторы не смогут повысить напряжённость», - добавил Сергей Лавров.