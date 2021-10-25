Президент РК отправился в поездку по странам Европы

Photo : YONHAP News

28 октября президент РК Мун Чжэ Ин отправился в поездку по трём европейским странам. 29 октября он встретится в Ватикане с Папой Римским Франциском, с которым обсудит вопросы поддержания мира на Корейском полуострове и международные усилия по борьбе с пандемией коронавируса. 30-31 октября южнокорейский лидер примет участие в саммите «Большой двадцатки», в ходе которого будут обсуждаться вопросы борьбы с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и способы ускорения восстановления мировой экономики. Из Рима президент РК отправится в Великобританию для участия в конференции ООН по изменению климата (COP26), которая состоится 1-2 ноября в Глазго. Основной темой мероприятия станет сокращение выбросов парниковых газов. 3 ноября южнокорейский президент отправится с государственным визитом в Венгрию. Он почтит память 25-ти южнокорейских граждан, погибших в результате аварии экскурсионного катера на реке Дунай в Будапеште в 2019 году. 4 ноября состоятся переговоры президента Мун Чжэ Ина с президентом Венгрии Яношом Адером и премьер-министром Виктором Орбаном. В тот же день южнокорейский лидер встретится с премьер-министрами Чехии, Венгрии, Польши и Словакии в рамках второго саммита между РК и Вышеградской группой, которая является вторым по величине рынком в Европе. 5 ноября президент РК вернётся на родину.