Президент РК выступил на саммите стран Восточной Азии

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27 октября президент РК Мун Чжэ Ин выступил на 16-м саммите стран Восточной Азии, который проходил в формате видеоконференции. Он обратился к лидерам США, Китая, Японии, России, Австралии, Индии, Новой Зеландии и стран АСЕАН с призывом поддержать инициативу о документальном оформлении окончания Корейской войны, с которой он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Мун Чжэ Ин напомнил, что окончание войны откроет дверь для диалога и станет важной отправной точкой для установления мира на Корейском полуострове, в регионе и во всём мире. Мун Чжэ Ин отметил, что на Восточную Азию приходится 54% населения мира и 62% мирового валового внутреннего продукта, поэтому объединение усилий в регионе внесёт большой вклад в преодоление таких глобальных проблем как пандемия COVID-19 и климатический кризис. Президент США Джо Байден в своём выступлении на саммите подчеркнул необходимость серьёзных дипломатических усилий по разрешению кризиса в Мьянме и полной денуклеаризации Корейского полуострова для достижения мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Президент России Владимир Путин предложил создать механизм взаимного признания прививочных сертификатов против COVID-19 при перемещении внутри региона. Помимо глав стран региона, в саммите приняли участие главы Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.