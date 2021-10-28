В РК готовится трёхэтапный план возвращения к обычной повседневной жизни

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27 октября состоялось третье заседание комитета по подготовке плана «жизни с COVID-19». В рамках поэтапного возвращения к обычной повседневной жизни было решено ослабить меры социального дистанцирования для лиц, прошедших полную вакцинацию от COVID-19. Однако допуск в общественные здания и помещения с высоким риском заражения решено осуществлять по «паспорту вакцинированного» или свидетельству об отрицательных результатах ПЦР-теста. Ослабление мер социального дистанцирования, которое начнётся 1 ноября, решено проводить в три этапа. При выработке плана был учтён опыт зарубежных стран, где отмена карантинных мер привела к резкому росту заболеваемости. Было решено единовременно по всей стране снять ограничения на часы работы предприятий общественного питания и торговли. Развлекательные заведения, в том числе, бары и ночные клубы, на первом этапе смогут работать до полуночи. Решение о полном снятии ограничений будет принято в зависимости от эпидемической ситуации. Пока не до конца согласованы такие вопросы как количество участников личных встреч и перечень объектов, на которые будет распространяться требование о предъявлении «паспорта вакцинированного» или свидетельства об отрицательных результатах ПЦР-теста. План пошагового восстановления обычной повседневной жизни будет объявлен 29 октября.