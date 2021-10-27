В сентябре в РК выросли производство и потребление

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В сентябре в РК увеличились промышленное производство и потребление. Согласно данным Национального статистического управления, рост промышленного производства составил 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а также 1,4% по сравнению с предыдущим годом. Розничные продажи выросли на 2,5% по сравнению с августом, поскольку активизация вакцинации и смягчение правил социального дистанцирования помогли стимулировать расходы. Рост промышленного производства и розничных продаж зафиксирован впервые с июня этого года. Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги написал на своей странице в Facebook, что рост частных расходов в сентябре поможет поддержать потребление в четвёртом квартале. Между тем, инвестиции в производственные мощности сократились в сентябре на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Объём промышленного производства удалось увеличить исключительно за счёт роста производства в сфере услуг на 1,3%. В частности, производство в гостиничном секторе и общественном питании выросло на 10,9%. При этом производство в обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях сократилось на 0,8%. Спад производства автомобилей составил 9,8%. Экспорт, на который приходится половина южнокорейской экономики, остаётся стабильным. В сентябре он увеличился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.