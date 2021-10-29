С 1 ноября в РК начнётся первый этап перехода к «жизни с COVID-19»

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С 1 ноября в РК начнётся первый этап постепенного возвращения к обычной повседневной жизни, или «жизни с COVID-19». Он предусматривает смягчение карантинных мер и увеличение количества участников личных встреч. Как сообщил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 29 октября на совещании по вопросам борьбы с пандемией, которое прошло в Ульсане, в столичном регионе в личных встречах могут участвовать до 10 человек. При этом неважно, сколько человек вакцинированы. В других регионах разрешены личные встречи с участием до 12 человек. Однако в таких встречах, которые проходят в ресторанах, допускается участие максимум четырёх непривитых. Вход в тренажёрные залы, бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения станет возможен при предъявлении свидетельства о вакцинации или отрицательных результатах теста на COVID-19. Первый этап «жизни с COVID-19» будет действовать по 28 ноября, поле чего будет принято решение о его продлении или переходе к следующему этапу.