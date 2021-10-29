В РК два дня подряд более 2 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 28 октября в стране зарегистрированы 2.124 новых случая COVID-19. Более двух тысяч заражённых фиксируются два дня подряд, а более тысячи заражённых в день - около четырёх месяцев, с 7 июля. Общее число заражённых с начала пандемии – 360.536 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 9 человек. Общее число умерших – 2.817 человек. Коэффициент смертности 0,78%. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. 28 октября на его долю пришлись 78% новых случаев инфекции. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 79,2% населения страны, 72,5% населения вакцинированы полностью.