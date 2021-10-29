Дипломаты из 14 стран встретились с главным дипломатом талибов

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Дипломаты из 14 стран, в том числе, из РК, Германии, Норвегии, Нидерландов и Японии, встретились в Дохе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки. Как сообщили 28 октября в южнокорейском МИД, во встрече участвовал посол РК в Афганистане Чхве Тхэ Хо. Это была первая встреча южнокорейского представителя с представителем афганского правительства после захвата власти талибами в начале августа. Встреча длилась около часа, но не имела большого значения, так как стороны лишь подтвердили существующие позиции. Зарубежные дипломаты призвали Талибан соблюдать принципы международного права, уважать права человека и искоренить терроризм,- сообщил представитель южнокорейского МИД. Сотрудники посольства РК эвакуировались из Кабула в августе и в настоящее время находятся в Дохе.