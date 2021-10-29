Президент РК встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском

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29 октября президент РК Мун Чжэ Ин встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, глава государства прибыл в Рим для участия в саммите «Большой двадцатки». Участники встречи обменялись мнениями по вопросам поддержания мира на Корейском полуострове, а также по глобальным проблемам. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что следующая встреча с Папой Римским Франциском состоится на Корейском полуострове. По его словам, визит Понтифика в СК послужил бы важным моментом для установления мира на Корейском полуострове. Это вторая встреча Мун Чжэ Ина с Папой Франциском. Первая состоялась в октябре 2018 года, когда южнокорейский лидер передал Понтифику устное приглашение северокорейского лидера Ким Чон Ына посетить Пхеньян. Тогда Папа Франциск заявил, что может посетить КНДР, если Пхеньян пригласит его официально. Однако из-за возникшего тупика в межкорейских и американо-северокорейских отношениях никакого дальнейшего прогресса в организации визита достигнуто не было. В ходе встречи Мун Чжэ Ина сопровождали министр по делам воссоединения Ли Ин Ён, глава МИД Чон Ый Ён, начальник управления национальной безопасности администрации президента Со Хун и другие.