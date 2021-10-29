Мун Чжэ Ин: К 2050 году РК откажется от угольных электростанций

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К 2050 году РК прекратит производство электроэнергии с использованием угля, внеся тем самым вклад в достижение углеродной нейтральности на глобальном уровне. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин, выступая 31 октября на саммите «Большой двадцатки» в Риме. Он отметил также, что РК поможет развивающимся странам достичь углеродной нейтральности, предоставив необходимые для этого средства и технологии. Южнокорейский лидер призвал лидеров «Большой двадцатки» проявить «солидарность и сотрудничество» для сокращения выбросов углерода, отметив, что на долю этих стран приходится около 80% общих выбросов углерода. Именно поэтому они должны вносить бóльший вклад, чем развивающиеся страны, в решение проблемы изменения климата. По словам Мун Чжэ Ина, РК продолжит увеличивать помощь развивающимся странам, чтобы помочь им в развитии экологически чистого производства и источников энергии. Ранее РК приняла решение сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 40% по сравнению с уровнем 2018 года. 1 ноября южнокорейский лидер прибыл в Глазго, где примет участие в климатическом саммите ООН.