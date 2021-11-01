«Большая двадцатка» не установила срок достижения углеродной нейтральности

Photo : YONHAP News

Главы государств и правительств «Большой двадцатки» договорились достичь вакцинации 40% населения мира против COVID-19 к концу этого года и 70% к концу 2022 года. В ходе саммита, состоявшегося 30-31 октября в Риме, они согласились с необходимостью ограничить глобальное потепление уровнем в 1,5°C от доиндустриального уровня, то есть, на 0,5°C ниже целевого показателя, установленного Парижским соглашением 2015 года. Премьер-министр Италии Марио Драги, который председательствовал на саммите, призвал страны «Большой двадцатки» принять ряд срочных мер для достижения данных целей. Других конкретных договорённостей на саммите не достигнуто. В частности, не был согласован конкретный срок достижения углеродной нейтральности. Речь шла лишь о необходимости достичь её к «середине века». Это связано с противодействием Китая и Индии, крупнейших эмитентов загрязняющих газов. Нет и точной даты отказа от производства электроэнергии с использованием угля. Между тем, в своём выступлении на саммите президент РК Мун Чжэ Ин обещал прекратить производство электроэнергии с использованием угля к 2050 году, внеся тем самым вклад в достижение углеродной нейтральности на глобальном уровне. Он отметил также, что РК поможет развивающимся странам достичь углеродной нейтральности, предоставив необходимые для этого средства и технологии. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что решающее значение для успешного достижения целей в области устойчивого развития и перехода к зелёным цифровым технологиям имеет участие будущих поколений в этих процессах.