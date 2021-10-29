Южнокорейский экспорт вырос в октябре на 24%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, объем зарубежных поставок из РК составил в октябре 55 млрд 550 млн долларов, что на 24% выше показателя того же месяца прошлого года. Экспорт растёт 12-й месяц подряд. Зарубежные поставки полупроводников увеличились на 28,8%, нефтехимической продукции - на 68,5%, стали - на 48,6%, благодаря высоким ценам и устойчивому спросу. Увеличились поставки дисплеев, мобильных телефонов и других товаров, изготовленных на основе информационных технологий, а также косметики, сельскохозяйственной и морской продукции. При этом экспорт автомобилей упал на 4,7%. Поставки в Китай возросли на 24,9%, в США – на 22,9%, в Евросоюз - на 19,6%, в страны АСЕАН - на 29,2%. Среднесуточный экспорт составил в октябре 2 млрд 650 млн долларов, увеличившись на 24% в годовом исчислении. Совокупный экспорт страны за первые 10 месяцев года составил 523 млрд 200 млн долларов, превысив показатель всего прошлого года. Импорт составил в прошлом месяце 53 млрд 860 млн долларов, увеличившись на 37,8% в годовом исчислении. Профицит платёжного баланса составил 1 млрд 690 млн долларов. Экспорт превышает импорт 18-й месяц подряд. 26 октября товарооборот РК с начала года достиг 1 трлн долларов. Триллионный рубеж достигнут на 21 день раньше предыдущего рекорда, установленного 16 ноября 2018 года.