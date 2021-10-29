Президент РК провёл в Риме ряд двусторонних встреч

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В рамках саммита «Большой двадцатки», состоявшегося 30-31 октября в Риме, президент РК Мун Чжэ Ин провёл ряд двусторонних встреч. Он поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за усилия по улучшению двусторонних отношений и поддержку мирного процесса на Корейском полуострове. Лидеры двух стран подтвердили приверженность сотрудничеству в обеспечении равного доступа к вакцинам против COVID-19 для каждой страны, расширению производства и поставок вакцин. Президент РК и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон договорились о создании технологического партнёрства по углеродной нейтральности для укрепления сотрудничества в области использования водорода, солнечной энергии и других низкоуглеродных технологий. Австралийский лидер пообещал, что его страна поделится с РК своей технологией улавливания, использования и хранения углерода. Мун Чжэ Ин и Скотт Моррисон договорились объединить южнокорейские технологии производства водородных автомобилей и производство водородной энергии в Австралии. Южнокорейский лидер и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились активизировать усилия по увеличению поставок вакцин против COVID-19 в развивающиеся страны, обсудили вопросы двусторонней торговли и сотрудничества. Мун Чжэ Ин проинформировал главу ЕС о ситуации на Корейском полуострове. Президент РК встретился также с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский президент пригласил РК принять участие в министерской встрече по Индо-Тихоокеанскому региону, которую в следующем году будет принимать Франция. Он обещал оказать поддержку возобновлению диалога мирового сообщества с Северной Кореей. Мун Чжэ Ин и Эммануэль Макрон договорились также активизировать сотрудничество в таких отраслях как производство полупроводников и электромобилей.