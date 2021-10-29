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В РК стартовал первый этап перехода к «жизни с COVID-19»

Write: 2021-11-01 10:29:31Update: 2021-11-01 10:30:00

В РК стартовал первый этап перехода к «жизни с COVID-19»

Photo : YONHAP News

1 ноября в РК стартовал первый этап  постепенного возвращения к обычной повседневной жизни, или «жизни с COVID-19». Он предусматривает смягчение карантинных мер и увеличение количества участников личных встреч в столичном регионе до 10 человек. При этом неважно, сколько человек вакцинированы. В других регионах разрешены личные встречи с участием до 12 человек. Однако в таких встречах, которые проходят в ресторанах, допускается участие максимум четырёх непривитых. Вход в тренажёрные залы, бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения возможен при предъявлении свидетельства о вакцинации или отрицательных результатах теста на COVID-19. С 22 ноября во всех детских дошкольных учреждениях, начальных, средних и старших школах РК в полном объёме возобновятся очные занятия. Первый этап «жизни с COVID-19» будет действовать по 28 ноября, после чего будет принято решение о его продлении или переходе к следующему этапу.
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