Число новых случаев COVID-19 составило менее двух тысяч

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 31 октября в стране зарегистрированы 1.686 новых случаев COVID-19. Менее двух тысяч новых инфицированных выявлены впервые за пять дней, а более тысячи случаев инфекции фиксируются около четырёх месяцев, с 7 июля. Органы здравоохранения находятся в состоянии повышенной готовности, ожидая возможной вспышки заболеваемости после праздника Хэллоуин, когда в центре Сеула собралось гораздо бóльшее число людей, чем обычно. Общее число заражённых с начала пандемии – 366.386 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 9 человек. Общее число умерших – 2.858 человек. Коэффициент смертности 0,78%. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. На его долю пришлись 78,6% новых случаев инфекции. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 80,1% населения страны, 75,3% населения вакцинированы полностью.