Korea Sale Festa продлится 1 по 15 ноября

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С 1 по 15 ноября в РК проходит фестиваль скидок и распродаж Korea Sale Festa, в котором, по данным министерства промышленности, торговли и энергетики принимают участие 2.053 компании. Они предлагают выгодные скидки как в интернете, так и в офлайн-магазинах. Это самый масштабный торговый фестиваль с 2016 года, когда состоялась первая акция Korea Sale Festa. Компании Samsung Electronics и LG Electronics предлагают скидки до 40% на телевизоры, холодильники и другие бытовые товары. Крупнейшие автопроизводители, в том числе Hyundai Motor и Renault Samsung Motors, подготовили специальные скидки и подарки для покупателей. Модные бренды предлагают скидки до 80%. Универмаги, крупные сайты электронной коммерции, мини-маркеты и другие розничные торговцы также подготовили акции для привлечения покупателей. Фестиваль совпал с началом первого этапа постепенного возвращения к обычной повседневной жизни, или «жизни с COVID-19», отмеченного упрощёнными правилами социального дистанцирования.