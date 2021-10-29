Партия Сила народа начала последний этап выборов кандидата в президенты

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Крупнейшая южнокорейская оппозиционная партия Сила народа вступила 1 ноября в последний этап выборов своего кандидата в президенты страны, который примет участие в выборах 9 марта будущего года. Планируется, что он будет объявлен на общенациональном партийном съезде 5 ноября по итогам четырёх дней голосования членов партии и жителей страны. В выборах участвуют четыре кандидата - бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль, депутат Национального собрания Хон Чжун Пхё, бывший депутат Национального собрания Ю Сын Мин и бывший губернатор провинции Чечжудо Вон Хи Рён. Члены партии могут проголосовать 1-2 ноября с помощью мобильного приложения, а 3-4 ноября – по телефону. Жители страны смогут принять участие в телефонном голосовании 3-4 ноября. Тот, кто наберёт наибольшее количество голосов, будет объявлен кандидатом в президенты.