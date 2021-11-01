Президент РК прибыл в Глазго на саммит ООН по изменению климата

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Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Глазго для участия в саммите ООН по изменению климата (COP26). В мероприятии принимают участие главы государств и правительств более чем ста стран мира. Ожидается, что они дадут оценку успехам, достигнутым с момента подписания в 2015 Парижского соглашения по климату. Одна из ключевых тем саммита ООН – договориться по ограничению глобального потепления до 1,5°C от доиндустриального уровня. По мнению учёных, температура Земли повысится на 1,5°C до 2040 года, что на десять лет быстрее, чем предполагалось ранее, если выбросы парниковых газов останутся на нынешнем уровне. Мун Чжэ Ин выступит на саммите с речью об усилиях РК по обеспечению углеродной нейтральности. Ранее было принято решение сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 40% по сравнению с уровнем 2018 года в рамках усилий по сдерживанию темпов изменения климата. РК также подтвердила, что к 2050 году она достигнет углеродной нейтральности, реагируя на изменение климата одновременно с достижением устойчивого роста.