В РК создана целевая группа по мониторингу долгов домохозяйств

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В РК создана целевая группа, задачей которой является тщательный мониторинг реализации мер правительства по сокращению долгов домохозяйств. Как сообщили в финансовом комитете, первое заседание группы с участием представителей ключевых финансовых ведомств состоялось 1 ноября. В дальнейшем она будет собираться на заседания каждые одну-две недели. Целевая группа образована через неделю после принятия решения об ужесточении правил кредитования с января 2022 года. Кредиты будут выдаваться с учётом платёжеспособности заёмщиков. Во втором квартале этого года долги домохозяйств увеличились на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Финансовый комитет ранее заявлял, что будет стремиться поддерживать темпы роста долгов домохозяйств в диапазоне 5-6% в этом году и снизить их до 4-5% в следующем году.