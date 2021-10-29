Глава МИД РК встретился в Риме с коллегами из США и Китая

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Министр иностранных дел РК Чон Ый Ён встретился в Риме в кулуарах саммита «Большой двадцатки» с коллегами из США и Китая. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, глава МИД РК и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили пути возобновления переговоров с Северной Кореей, укрепление двустороннего сотрудничества в различных областях, а также возможность документального оформления окончания Корейской войны. Они отметили, что альянс двух стран постепенно выходит за рамки регионального сотрудничества и приобретает глобальный характер, участвуя в решении таких проблем как цепочки поставок и меры реагирования на COVID-19. В ходе встречи Чон Ый Ёна с министром иностранных дел Китая Ван И обсуждались пути возрождения мирного процесса на Корейском полуострове и развития культурных связей. Ван И отметил, что Китай поддерживает усилия, которые способствуют политическому урегулированию проблем Корейского полуострова. Стороны договорились активизировать усилия по развитию обменов в области культуры, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.