Президент РК подтвердил намерение Сеула сократить выбросы углерода на 40% к 2030 году

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Президент РК Мун Чжэ Ин официально подтвердил намерение Сеула сократить к 2030 году выбросы углерода на 40% по сравнению с уровнем 2018 года. Выступая 1 ноября в Глазго на ежегодной конференции ООН по климату (COP26), он отметил, что «это непростая задача, но РК решила, что пора действовать». Южнокорейский лидер напомнил, что после прихода к власти его правительства были остановлены восемь угольных электростанций, а к концу этого года планируется закрыть ещё две такие электростанции. К 2050 году планируется полностью отказаться от использования угля на электростанциях. «Более того, официальная финансовая поддержка строительства новых угольных электростанций за рубежом уже приостановлена», - сказал Мун Чжэ Ин. Он официально объявил о решении РК присоединиться к Global Methane Pledge, глобальному пакту о сокращении выбросов метана на 30% к 2030 году. Глава РК также отметил, что южнокорейская сторона будет стремиться к сотрудничеству с Северной Кореей в восстановлении лесов, которые являются одним из ключевых решений по смягчению последствий изменения климата. «Мы сократим выбросы парниковых газов на всём Корейском полуострове за счёт сотрудничества в области лесного хозяйства между Югом и Севером»,- сказал Мун Чжэ Ин. Он проинформировал участников саммита о том, что РК будет идти в ногу с требованиями углеродной нейтральности, ознакомив их с усилиями страны по сокращению выбросов углерода. Одна из ключевых тем климатического саммита – договориться об ограничении глобального потепления до 1,5°C от доиндустриального уровня, что потребует согласованных действий мирового сообщества.