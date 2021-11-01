Рост потребительских цен в РК в октябре достиг 10-летнего максимума

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По данным Национального статистического управления, опубликованным 2 ноября, в октябре потребительские цены в РК выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый быстрый рост в годовом исчислении с января 2012 года, когда потребительские цены выросли на 3,3%. Рост инфляции объясняется, прежде всего, ростом мировых цен на нефть и промышленные товары. Цены на нефтепродукты увеличились в октябре на 27,3% в годовом исчислении, что является самым резким ростом с августа 2008 года. Стоимость Дубайской нефти, за счёт которой РК удовлетворяет свои основные энергетические потребности, 25 октября достигла годового максимума в 84,37 доллара за баррель. На прошлой неделе правительство решило снизить с 12 ноября налоги на топливо на рекордные 20%, что, как ожидается, поможет снизить уровень инфляции на 0,33%. Цены на коммунальные услуги выросли в октябре на 5,4% в годовом исчислении. Цены на предметы первой необходимости - продукты питания, одежду и жильё – выросли за тот же период на 4,6%. Это самый быстрый рост с марта 2011 года. Базовая инфляция без учёта изменения цен на продукты питания и нефть составила 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым быстрым ростом с декабря 2015 года. Экономисты считают, что потребительская инфляция в четвёртом квартале может остаться в пределах 3%. Слабость корейской валюты по отношению к доллару привела к росту импортных цен. С сентября вона упала на 1,6%, а 12 октября достигла 14-месячного минимума. Корейская электроэнергетическая корпорация планирует в четвёртом квартале повысить тарифы на электроэнергию, чтобы отразить рост цен на энергоносители. Ожидается, что Банк Кореи повысит в ноябре учётную ставку для сдерживания инфляции и долгов домохозяйств.