В РК два дня подряд менее двух тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 1 ноября в стране зарегистрированы 1.589 новых случаев COVID-19. Менее двух тысяч инфицированных фиксируются два дня подряд, что, по мнению органов здравоохранения, связано главным образом с сокращением тестирований на вирус в выходные дни. Медики не исключают возможности вспышки заболеваемости после праздника Хэллоуин, который отмечался в минувшие выходные дни с участием большого количества людей. Более тысячи случаев инфекции фиксируются почти четыре месяца, с 7 июля. Общее число заражённых с начала пандемии – 367.974 человека. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли ещё 16 человек. Общее число умерших – 2.874 человека. Коэффициент смертности 0,78%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 79,5% населения страны, 74,8% населения вакцинированы полностью.